ASTANA – Un bimbo di appena sei anni ha rischiato di morire precipitando dalla finestra della sua casa al decimo piano di un palazzo di Astana, in Kazakistan. Il piccolo stava precipitando, ma la prontezza di riflessi di un vicino al piano di sotto è stata provvidenziale. L’uomo ha afferrato al volo il bimbo evitando che si schiantasse al suolo.

In molti hanno filmato con i loro smartphone la scena dell’incredibile salvataggio. Nel video diffuso su diversi social network tra cui Instagram e Facebook si vede chiaramente il piccolo che si sporge dalla finestra e rimane incastrato al davanzale, penzolando al decimo piano.

Subito sono stati allertato i soccorsi, ma il vicino di casa al piano di sotto ha aperto la sua finestra e ha cercato di metterlo in salvo. L’uomo ha rassicurato il bimbo e l’ha convinto a lasciarsi cadere, prendendolo al volo e mettendolo al sicuro nella sua casa. Il piccolo è rimasto illeso, per lui e la sua famiglia solo un grandissimo spavento e la consapevolezza che sarebbe potuta finire in tragedia.