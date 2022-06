Keanu Reeves, 57 anni, è apparso insieme alla fidanzata Alexandra Grant, 49. L’attore e la visual artist erano al Gala MOCA 2022 di Los Angeles. Riservatissimi per quanto riguarda la vita privata, i due non calcavano insieme un red carpet dal 2019. L’apparizione di Los Angeles è quindi un evento raro che vale la pena raccontare.

Keanu Reeves e Alexandra Grant sul red carpet

Keanu e Alexandra sono legati sentimentalmente da 3 anni. I due si conoscono però da più di 10 anni. Keanu e Alexandra sono apparsi mano nella mano e si sono lanciati sguardi complici.

Tre anni fa le critiche degli haters

Tre anni fa i due erano apparsi insieme. In quell’occasione gli haters si erano scatenati ed avevano definito la donna non all’altezza dell’avvenente attore. I due però, a quanto pare sono una coppia solida e felice che, restando in questo perfettamente nello stile di Reeves, non ama stare sotto ai flash dei paparazzi.

Il matrimonio con Winon Ryder

Keanu Reeves già sposato? In un’intervista rilasciata nel 2021 ad Esquire, ha scherzato sulla famosa scena del matrimonio girata con la sua amica Winona Ryder sul set di Dracula di Francis Ford Coppola.