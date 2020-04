ROMA – In queste settimane in cui siamo costretti a restare a casa, le stiamo inventando tutte pur di passare il tempo.

In questo lockdown, c’è anche chi ne ha approfittato per rivelare un talento che finora nessuno conosceva.

È il caso di Keira Knightley: l’attrice britannica si è esibita suonando Yesterday dei Beatles con i denti.

Il video pubblicato in Rete ed è diventato virale: nel filmato si vede l’attrice de “I pirati dei Caraibi” senza trucco mentre sta seduta nella sua casa. Keira esegue il brano con i denti per una buona causa: raccogliere fondi a sostegno della campagna #HopeFromHome, organizzata da Red Nose Day, per celebrare la Giornata Mondiale della Salute.

Nel 2016, Keira aveva raccontato di aver perso i capelli per colpa delle tinte di ogni colore che si è fatta: Sono 5 anni che indosso parrucche” aveva detto l’attrice in un’intervista.

Con la sua “rivelazione” Keira è anche riuscita a sensibilizzare le donne sui problemi dei capelli.

Il problema è stato poi risolto quando è rimasta incinta: “Ora ho i capelli molto spessi e devo usare la spazzola districante” aveva rivelato (fonte: Il Fatto Quotidiano, YouTube).