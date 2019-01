LOS ANGELES – Lavorare per lo sponsor di un’acqua minerale e diventare una star. E’ accaduto alla modella canadese Kelleth Cuthbert che nella cerimonia dei Golden Globe lavorava per l’acqua minerale Fiji. La Cuthbert, durante la cerimonia è apparsa accanto a diversi divi di Hollywood. La sua apparizione ha ispirato diversi meme e diverse battute su Twitter.

In un’intervista, la modella ha spiegato di aver capito solo a fine serata cosa fosse successo. Resta il fatto che lei, almeno nel mondo dell’online, è stata tra i protagonisti della cerimonia. Sui social network, negli Stati Uniti come anche in Europa, è stato infatti coniato l’hashtag #fijiwatergirl che lei stessa, a fine giornata, non ha mancato di riutilizzare, parlando di “un modo niente male di passare una domenica…”. Anche l’account dell’acqua minerale è stato al gioco condividendo un post scherzoso, in cui viene premiata simbolicamente come Miglior attrice non protagonista.

In 24 ore i suoi follower, da 50mila sono diventati più di 160mila. Kelleth, dal Canada a Los Angeles per fare la modella, ha intanto rilasciato il proprio punto di vista: “Nessuna intenzione di apparire nelle foto. Solo che in un modo o nell’altro mi sono trovata intrappolata tra le star sul red carpet con quel vassoio di bottigliette d’acqua tra le mani. E a quel punto meglio metter su l’espressione più piacevole di cui sei capace piuttosto che far pensare alla gente che sei una str***”.