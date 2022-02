Kiev, suonano le sirene antiaeree: cittadini lasciano la città, lunghe code di auto

A Kiev risuonano le sirene antiaeree. I cittadini sono in fuga dalla capitale, temendo un bombardamento ed anche una possibile invasione russa. E infatti anche in città sono cadute bombe su alcuni punti strategici che hanno causato “almeno 7 morti e 9 feriti”. Un cittadino ha ripreso e diffuso un video in cui si vedono dei resti di missile russo.

Russia afferma: “Stiamo colpendo asset militari e basi aeree”

ll Cremlino afferma intato di stare colpendo “asset militari ucraini e base aeree” con armi di alta precisione. Gli ingressi delle truppe russe stanno arrivando dalla Bielorussia, dalla Crimea e dal Dombass accerchiando di fatto l’Ucraina.

Cittadini in fuga in auto dalla capitale

Traffico intenso sulle strade che portano fuori dalla capitale dell’Ucraina. Cittadini fuggono in direzione ovest. E il video delle code di auto rimbalza su tutti i principali siti e tv del mondo.