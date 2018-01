ROMA – Kizomba, la danza più sexy del mondo… ma con quel nome sa di scherzo di fake. In principio era la zumba, una danza afrocaraibica inventata in Colombia, buona per ballare, anche se un po’ ripetitiva, ottima per perdere i chili in eccesso per la combinazione con i principi dell’aerobica.

Adesso è il momento della kizomba. Sempre di “zompi”, come si dice nel sud d’Italia, si tratta? Nonostante il nome, quasi una parodia semantica, uno scherzo linguistico (i più paranoici sospettano una fake news), esiste davvero ed è considerata la danza più sexy del mondo.

Da ballare preferibilmente in coppia, ma il ballo di gruppo va alla grande, è un ritmo lento da accompagnare con movimenti sensuali che mimano la naturalezza di un amplesso. E’ nata dalla “semba”, ritmo tradizionale dell’Angola che allude, questo significa, al “tocco delle pance”. Si spengano le luci, che le danze abbiano inizio…