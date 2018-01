LA MECCA – A La Mecca, il luogo più sacro dell’Islam, un gruppo di giovani mette in scena un matrimonio gay. Il video finisce su YouTube e sconvolge i musulmani

Il matrimonio gay si è svolto nella città meta di milioni di pellegrini da tutto il mondo. A denunciarlo sono i media locali, che hanno pubblicato anche il filmato postato sui social nel quale si vedono due uomini camminare fianco a fianco sotto una pioggia di confetti.

Un fedele ha assistito alla scena e come riportano i media ha aiutato gli agenti ad arrestare le persone coinvolte. Diverse persone coinvolte sono state individuate e il loro nomi sono ora sul tavolo del pubblico ministero che si occupa del caso, spiega la polizia locale. L’omosessualità è vietata in Arabia Saudita: tra le pene è prevista una punizione con la frustate fino alla pena di morte.

“Nel posto più puro della terra... due omosessuali che si sposano in Arabia Saudita”, scrive un utente su Twitter, mentre un altro incolpa gli stranieri per il dilagare del “fenomeno” dell’omosessualità. Dopo la pubblicazione del video sono apparsi molti commenti in Rete tutti negativi. nei paesi musulmani, infatti, l’omosessualità resta un tabù e soprattutto un peccato molto grave.