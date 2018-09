ROMA – Gaffe in diretta per Elisa Isoardi durante l’ultima puntata della “Prova del Cuoco”.

La neo-conduttrice della “Prova del cuoco” su Rai Uno chiama in studio Amadeus, ma il collega stranamente non arriva. “Non ha sentito il vostro amore” scherza la Isoardi prendendo tempo con il pubblico in studio e a casa.

Passa qualche secondo e alla fine Amadeus si fa vivo in studio. Motivo del ritardo? Presto detto: il povero Amadeus era in bagno.