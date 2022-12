Il video folle e inutile della tiktoker. Alla faccia di tutti gli appelli contro i rifiuti e l'inquinamento.

La tiktoker Katie Sigmond si filma sul Grand Canyon, in Arizona negli Stati Uniti, mentre lancia una pallina da golf. Il suo video è stato ovviamente pubblicato su Tik Tok ed è diventato virale tra le polemiche. La Sigmond, oltre alla pallina butta anche la mazza. Il suo gesto ha indignato il web e lei è stata multata con 285 dollari. Il video è stato rimosso dalla piattaforma cinese.

La tiktoker lancia la pallina e la mazza da golf nel Gran Canyon: multata con 285 dollari

Come riporta The Arizona Republic, dopo che il video è diventato virale sui social, Katie è stata individuata dalle forze dell’ordine e denunciata per aver lanciato oggetti nel Grand Canyon. Non solo: è stata multata per aver sporcato ed essersi esposta a condizioni pericolose e ad una condotta disordinata.

Il pessimo esempio

Cosa fanno i tiktoker? Creano contenuti che vanno contro l’ambiente. Alla faccia di tutte le raccomandazioni per mantenere il più pulito possibile il nostro pianeta e combattere l’inquinamento.