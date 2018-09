ROMA – Imbarazzo a La Vita in diretta dopo una frecciatina di Tiberio Timperi alla collega Francesca Fialdini. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Durante la prima puntata su Raiuno, la conduttrice si è rammaricata di aver preso un “29” all’esame universitario con Maurizio Costanzo, che era presente in studio. Timperi non si è fatto scappare l’occasione e l’ha punzecchiata: “Hai preso 29 perché eri raccomandata, sennò prendevi 23”.

A quel punto la Fialdini ha risposto con un misto di sorpresa e indignazione: “Che battuta è questa? Che battuta è questa? Non so”. Sono dovuti passare alcuni minuti perché Timperi riuscisse a ricucire con la collega, le si è avvicinata, l’ha baciata sulla guancia e ha ribadito che stava scherzando.