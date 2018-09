La vita in diretta, gaffe di Francesca Fialdini: “Fa schifo!”. Il microfono è aperto, ecco con chi ce l’ha

ROMA – Dopo la battuta del collega Tiberio Timperi che, nella puntata di ieri, l’ha fatta arrabbiare in diretta, Francesca Fialdini è protagonista di una nuova gaffe. La bella conduttrice de La Vita in diretta, poco prima di apparire in diretta, nella puntata di mercoledì 5 settembre ha dato un’occhiata alla scaletta del programma. E non deve esserle piaciuta, stando a quanto ha esclamato la conduttrice in diretta. Non accorgendosi che il microfono è acceso, la Fialdini ha tuonato: “Fa schifo questo copione, fa schifo!”.

Lo sfogo è avvenuto durante la sigla ed è stato udito da tutti i telespettatori. Cinque secondi dopo la Fialdini è apparsa in diretta con lo sguardo rivolto verso il basso, come se si fosse resa conto della gaffe. Passano altri secondi e sul suo volto ritorna il sorriso.