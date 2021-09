Ladra finisce su TikTok, il complice la pianta in asso e lei viene arrestata dal poliziotto VIDEO

Ladra finisce su TikTok, il complice la pianta in asso e lei viene arrestata dal poliziotto VIDEO in fondo all’articolo. Una donna è stata ripresa in video di TikTok mentre cercava di rubare un porta pantaloni da un negozio di articoli sportivi.

Subito dopo la donna si è recata nel parcheggio per salire a bordo della macchina del complice. Ma i suoi piani sono stati rovinati dalla fuga dell’uomo. Infatti il complice, impaurito dall’arrivo della polizia, si è dato alla fuga senza aspettare la ladra. A quel punto, la donna è stata immobilizzata facilmente da un poliziotto.

La ladra virale su TikTok

Questa rapina finita male è stata immortalata dall’utente di TikTok @faxisfax. Il video amatoriale è stato pubblicato sulla piattaforma con la didascalia “Nice Little Saturday…”.

Il goffo tentativo di rapina è avvenuto sabato scorso a Edwardsville, nell’Illinois. La donna era uscita dal negozio Hibbit Sports. Il video è stato condiviso su TikTok oltre 102.000 volte e ha raccolto 1,6 milioni di Mi piace.

Il dipartimento di polizia di Edwardsville non è stato in grado di confermare l’incidente a partire da lunedì mattina. Gli utenti sulla piattaforma hanno parlato dell’apparente tradimento a cui era stata sottoposta la ladra.

I commenti degli utenti sulla ladra virale su TikTok

“So che sta dicendo lol”, recitava la risposta più popolare al video. “L’hanno fatto apposta”, ha scritto un altro. “Questa era sicuramente una messa in scena”, ha risposto un altro. “L’hanno lasciata sul serio, sono pazzo di lei”, ha scritto un utente, a cui il proprietario del canale TikTok ha risposto: “Anche lei non ne era entusiasta”.