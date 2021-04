Un ladro costretto a camminare completamente nudo in giro per Anzio, in provincia di Roma: questa la punizione per aver provato a rubare qualcosa all’interno di un’auto. Il tutto è stato anche immortalato in un video e poi postato sui social.

Il ladro costretto a camminare nudo per Anzio

Il video è stato girato qualche notte fa e ha fatto il giro dei social. Protagonista del filmato un giovane, costretto per punizione a girare nudo per la cittadina, da piazza Pia, come riportato da Il Messaggero, fino al porto Innocenziano. Con una voce in sottofondo che dice “questa si chiama disciplina”, probabilmente appartenente a colui che ha filmato la scena e che non si vede mai.

La gogna pubblica sui social

Il video postato un po’ ovunque sui social, a rendere pubblica la punizione. Accusato di aver rubato qualcosa dall’auto. L’uomo ha anche spiegato al ragazzo, nudo e visibilmente intimorito, di essere appena uscito di galera: “Sono uscito da quattro settimane dal gabbio”. Una minaccia in più. Le associazioni Coordinamento Antimafia Anzio Nettuno e Reti di Giustizia hanno definito la “vicenda di estrema gravità in un contesto e in un territorio, come il litorale, dove il modello criminale di matrice mafiosa e camorristica è estremamente diffuso”.