MUMBAI – Ruba il portafogli all'uomo in coda davanti a lui al supermercato. Ma appena si accorge di essere ripreso dalle telecamere sorride guardando proprio l'obiettivo e restituisce il maltolto, fingendo di aver trovato il portafogli per terra. E riceve anche i complimenti.

E’ quasi divertente la scenetta registrata dalle videocamere di sorveglianza di un negozio di alimentari a Mumbai, in India. Nel video, diventato virale sul web, si vede un giovane con una felpa grigia con cappuccio tirato su in coda alla cassa.

Ad un certo punto il giovane allunga la mano e sfila il portafogli dalla tasca dei pantaloni dell’uomo davanti a lui in coda. Ma non appena si gira e si accorge di essere proprio nell’obiettivo della telecamera, che sta riprendendo, finge di aver trovato il portafogli per terra e lo restituisce al legittimo proprietario, sentendosi anche fare i complimenti, con tanto di stretta di mano finale.

Il filmato è stato diffusa su Twitter dalla polizia di Mumbai, che però commenta con durezza: “Il video è divertente, ma le conseguenze saranno molto serie”.