SUSTEN – Come distruggere una Lamborghini Murciélago (da circa 200 mila euro) in pochissimi secondi. Accade ad una curva del Susten in Svizzera: il guidatore ha accelerato ad una curva ed ha perso il controllo del bolide andando fuori strada.

L’uomo alla guida finisce sottosopra in mezzo alla carreggiata a causa dell’alta velocità raggiunta in pochissimi secondi.

Il video dell’incidente accaduto a settembre è stato filmato da una spettatrice che assisteva ad un raduno di queste supercar. Il conducente e il suo copilota sono rimasti illesi: la Lamborghini, invece, secondo quanto raccontato dai media svizzeri ha subito danni molto gravi.

Nel 2016, in occasione del centenario della Lamborghini, al Salone dell’Auto di Ginevra è stata presentata la Centenario, l’auto più potente di sempre prodotta dalla casa fondata da Ferruccio Lamborghini.

A partire da quell’anno, solo 40 esemplari della vettura – 20 coupé, 20 Convertibles – sono state realizzate e vendute in tutto il mondo per un costo di 1,75 milioni di euro ciascuna. Il veicolo che va da 0 a 100 in 2,8 secondi, ha una velocità massima di 350 km/h.