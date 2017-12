LAS VEGAS – Un gruppo di ragazzi guidati dallo skydiver professionista Steve Curtis sfida letteralmente la morte. Il gruppo formato da cinque persone, si lancia da un aereo a bordo di un’auto che per diversi secondi va in caduta libera nel vuoto. I venti soffiano a 200 km/h: l’azione è pericolosissima e l’auto potrebbe sganciarsi da un momento all’altro. Invece i 5 sono riusciti ad uscire dall’auto in volo in tempo prima che potesse magari capovolgersi all’improvviso rendendo impossibile lo sganciamento col paracadute.

I 5 sono riusciti invece a uscire dall’auto in volo in tempo ed ad aprire il paracadute . Il tutto si è svolto nell’Area 51 in Arizona, una vasta zona militare operativa di 26000 km (poco più della superficie della Sicilia) che si trova in Nevada non troppo lontano da Las Vegas.

A parte qualche ammaccatura, nessuno dei partecipanti ha avuto conseguenze serie. Per comprendere al meglio la pericolosità, in fondo al video si vede cosa resta dell’auto dopo essere caduta a terra.