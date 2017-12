ROMA – “Avevo riposto molto speranze in Renzi, poi quando è salito al governo, sono cadute tutte. Si piace troppo e questo è pericoloso sia per lui che per noi. È molto provinciale, non è un Macron, è un ‘micron’. Serve meno personalismo, meno egocentrismo e meno voler parlare di tutto e di niente”.

A parlare è Lapo Elkann, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 insieme ad Andrea Scanzi. Lapo Elkann si dice anche deluso in quanto da quarantenne si sarebbe aspettato di più. Poco dopo è arrivata anche la replica di Matteo Renzi che ha parlato di “battuta vecchia”, aggiungendo: “Saluto Lapo e gli auguro di stare bene”.