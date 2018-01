PADOVA – Buon sangue non mente. La figlia di Fiona May non ha tradito le aspettative e durante il pentathlon giovanile in corso al Palaindoor di Padova, Larissa Iapichino, 15 anni, ha stabilito la miglior prestazione italiana allieve nel pentathlon, realizzando 3.707 punti. Nel lungo, la specialità della mamma, Larissa ha stabilito il punteggio di 6.12.

La ragazza, figlia della campionessa olimpica e di Gianni Iapichino, ex astista e multiplista italiano, ha migliorato di 121 punti il precedente primato che apparteneva a Sofia Montagna.

Larissa, nell’ottobre 2015, aveva conquistato il primo titolo italiano. All’epoca, sua mamma Fiona aveva detto: “Capisco che si parli di lei. Succede a tanti figli d’arte. Ma il mio passato non deve pesarle in alcun modo. Nello sport e nell’atletica è importante che decida di testa sua. Con lei sono esigente, ma non per quel che fa in pista o in pedana”.

