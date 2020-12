Nell’aeroporto internazionale McCarran di Las Vegas negli Stati Uniti, un Boeing 737 della compagnia Alaska Airlines ha tardato la sua partenza per Portland.

Un uomo ha improvvisamente invaso la pista per arrampicarsi su un’ala del velivolo.

Sono seguiti alcuni istanti di panico. E’ poi intervenuta la Polizia che, sotto lo sguardo dei viaggiatori che hanno ripreso le immagini, ha inseguito l’uomo.

Quest’ultimo ha tentato di salire sulla pinna situata all’estremità dell’ala precipitando giù rovinosamente. E’ stato quindi arrestato e portato in ospedale, mentre l’aereo è poi decollato con quattro ore di ritardo dalla città del Nevada.

Passeggera apre portellone del Boeing e passeggia sull’ala: “Avevo caldo”

A settempbre, una donna si era messa a passeggiare sull’ala dell’aereo perché a bordo aveva caldo. Il fatto era avvenuto a bordo di un velivolo della compagnia Ukraine International Airlines.

Dopo essere atterrata a Kiev, la donna aveva aperto il portellone dell’uscita di emergenza del Boeing e si era fatta una passeggiata sull’ala “per prendere un po’d’aria”.

La donna è mamma di due bambini ed era in arrivo da Antalya in Turchia. Il caldo l’ha spinta ad aprire il portellone per poi calarsi sull’ala per qualche minuto.

La donna era poi tornata regolarmente a bordo dove aveva raggiunto la sua famiglia (fonte: Il Messagero, YouTube).