Laser puntato su Schmeichel, procedimento disciplinare contro Inghilterra: ecco cosa rischia. Il procedimento disciplinare non è stato aperto solamente per questo ma anche per i fischi all’inno Nazionale danese e per i fuochi d’artificio accesi dai sostenitori inglesi.

Procedimento disciplinare, cosa rischia l’Inghilterra

Ma diciamo subito cosa rischia l’Inghilterra. Niente a livello sportivo. Anche perché il procedimento disciplinare si concluderà al termine dell’Europeo. Quando sarà già noto il nome del vincitore. Quindi cosa rischia? Solamente una multa salata. Nessuna penalizzazione a livello sportivo.

Il procedimento è stato aperto dall’Organo di Controllo, Etica e Disciplina della UEFA. Come detto, verrà concluso solamente al termine di Euro 2020. Questa notizia è stata accolta in maniera beffarda un po’ da tutti. A partire dai danesi e dagli italiani.

Un procedimento disciplinare che sa di beffa per Danimarca e Italia, ecco perché

Ma a cosa serve? Si va ad indagare su questo ma non sul fatto che l’azione che ha portato l’Inghilterra in finale è piena di situazioni controverse. Prima di tutto, andava fermata perché c’erano due palloni in campo. Cosa che ovviamente non è consentita dal regolamento. In secondo luogo, l’episodio è veramente dubbio.

La maggioranza delle immagini, mostrano un contatto praticamente inesistente. Cosa hanno visto nella stanza del var? Solitamente, con tutti questi dubbi, il calcio di rigore non viene concesso. Soprattutto in un momento così delicato dell’incontro. La squadra arbitrale ha deciso diversamente. Adesso tocca all’Italia affrontare l’Inghilterra per l’assegnazione dell’ambito trofeo di Euro 2020.