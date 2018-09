MILANO – Laura Pausini insulta la sua ex amica al concerto di Milano: “Sei una troia”. La cantante sbarca al Forum di Assago a Milano per la terza data del suo tour e nel bel mezzo del brano “Frasi a metà” urla la frase incriminata.

Capita anche alla Pausini esternare, anche con parole poco carine, ciò che le passa per la testa. E’ accaduto anche martedì sera. La Pausini, in passato, aveva spiegato che il brano si riferisce a una “mia ex amica che mi ha fatto del male”. L’insulto era riferito proprio a lei.

La cantante aveva già insultato l’ex amica durante un’intervista radiofonica. In quel caso, introducendo la canzone disse: “Ascoltala e vaffanculo”. Chi sia il bersaglio non è noto. Non è noto nemmeno il motivo di tanto rancore.

Sempre a Milano, la cantante aveva scovato il Ken umano, uno dei protagonisti dell’ultimo Grande Fratello, tra il pubblico. Tra le migliaia di ospiti e tra una canzone e l’altra, si era accorta della sua presenza. La cantante ha inscenato una simpatica gag: “Giustamente ognuno fa quello che gli pare, però, forse eri bello anche prima. No vabbe sei splendido“, aveva commentato. E di tutta risposta ha ricevuto decine di baci da Ken.

Rivolgendosi al Ken umano, Pausini ha poi aggiunto: “Ma funziona tutto?”. L’ironia della cantante non è passata insoservata e il filmato ha fatto immediatamente il giro della Rete.