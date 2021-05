Lavoretti per la festa della mamma: regali fai da te, una selezione di idee facili per i bambini VIDEO

La festa della mamma è domani, domenica 9 maggio, e cosa c’è di più carino di lavoretti realizzati a mano dai più piccoli? Fai da te creativi, colorati e facili da ideare, ecco una selezione di idee per dare spazio alla fantasia e sorprendere le mamme con semplicità.

Idee di lavoretti per la festa della mamma

Bastano pochi elementi per creare un regalo ad effetto per la festa della mamma: come un cartoncino colorato, una penna a punta fine nera, pennelli e acquerelli. Le impronte delle mani diventeranno dei fiori in pochi istanti.

Un cuore di cartoncino del colore preferito, tanti bottoni di misure e stili diversi e una frase a effetto per dedicare alla mamma il più romantico dei pensieri. Sarà sufficiente praticare un foro centrale, inserire un laccio di tessuto et voilà: il cuore diventerà un piccolo quadretto ricordo.

Un gioiello creato per la mamma, realizzato con pasta cruda, dipinta con coloranti naturali, e un filo sottile.

Un biglietto di auguri è sempre un modo creativo e divertente per stupire la mamma: carta, colori e un po’ di bricolage personalizzeranno un gesto d’amore.

Rose fatte a mano con del semplice cartoncino, una cornice inutilizzata e un foglio bianco, dove poter scrivere una dedica speciale. Il risultato sarà un bel ricordo da mettere in bella mostra.

Con un po’ di pazienza per ritagliare e tanta fantasia si potrà creare un mazzo di fiori originale e unico. Bastano delle forbici, cartoncino colorato e una matita per disegnare il volto sorridente dei tulipani.

Per un altro lavoretto semplicissimo sono necessari una bottiglietta in vetro e del sale di vari colori.

Armatevi di bastoncini di legno, colla, metà coppetta del gelato e un po’ di originalità si potrà creare un divertente porta post-it.

Una mamma chiocciola e il suo piccolo in un bel prato fiorito, ideato con una scatola delle uova, acquerelli, bottoni, carta e laccetti.