Il capolavoro dell’austriaco in prestito dai nerazzurri non è bastato al Borussia Moenchengladbach per evitare la sconfitta a Leverkusen.

Al 94′ di Bayer Leverkusen-Borussia Moenchengladbach, col risultato sul 4-2 per i padroni di casa, Valentino Lazaro compie la mossa dello scorpione e trafigge Hradecky.

Un capolavoro dell’austriaco, in prestito dall’Inter, che però non è servito al Borussia per strappare un punto fuori casa.

Lazaro, che su un cross dalla destra si trova troppo avanti rispetto alla palla, riesce a colpirla nell’unico modo possibile, con un colpo di tacco volante.

Una prodezza purtroppo inutile. “Sono felice per il mio primo gol con il Borussia. Ma sfortunatamente non siamo riusciti a vincere la partita” ha scritto l’austriaco sul suo profilo Twitter.

Lazaro come detto, è in prestito al Moenchengladbach dall’Inter. Lo scorso anno con la maglia nerazzurra il centrocampista è sceso in campo in sole undici occasioni tra campionato e coppe.

La mossa dello scorpione, Lazaro come Ibra e Mkhitaryan

Un gol che inevitabilmente ha però fatto il giro del mondo, stregando soprattutto i suoi ex tifosi, quelli dell’Inter.

Un gol bellissimo, che riporta alla mente la prodezza di Ibrahimovic in Svezia-Italia ad Euro 2004, ma anche quella di Mkhitaryan con la maglia del Manchester United. (fonte Sky Sport)