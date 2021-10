Il falconiere della Lazio Juan Bernabè èstato ripreso durante i momenti di festa dopo la vittoria con l’Inter di sabato mentre fa il saluto romano sotto la Tribuna Tevere dello Stadio Olimpico. Il video sta facendo il giro del web scatenando molte polemiche. Il falconiere al miomento si è beccato una diffida. Ora rischia la sospensione.

Unione Comunità ebraiche contro il falconiere della Lazio

Bernabè è spagnolo e dal 2010 è il falconiere di Olympia, l’aquila della Lazio. I primi a prendere posizione contro il gesto è l’Unione Comunità ebraiche italiane che attraverso la presidente Noemi Di Segni spiega: “Davanti all’ostentazione di gesti e simbologie che rievocano ideali fascisti non possono esserci ambiguità e tentennamenti. Il comportamento dell’addestratore dell’aquila Olimpia emblema della Lazio, immortalato in un video diventato virale, non lascia spazio a dubbi. Si intervenga, da parte della società e dalla Federazione, con la massima urgenza”. Via i fascisti e gli odiatori dal mondo del calcio. Un odio che dal campo si propaga in ogni piazza”.

Nel video saluti romani e il coro “Duce Duce”

Nel video, Bernabè sorride e fa il saluto romano ai tifosi che gli urlano “Duce Duce”. Non essendo un tessserato della Lazio si è beccato solo una diffida. Probabilmente verrà anche sospeso. Al prossimo episodio simile, la Lazio ha fatto sapere che rescinderà il contratto.