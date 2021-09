Mourinho furioso nel post partita di Lazio-Roma, prima ha attaccato duramente l’arbitro ai microfoni di Dazn, poi ha disertato la conferenza stampa perché voleva parlare direttamente con i giornalisti presenti. Lo Special One, che non voleva rispondere a domande poste da remoto, ha avuto da ridire con il delegato della Lega perché ai giornalisti non è stato permesso di entrare in sala stampa per porgli le domande (una scelta della Lazio), durante la conferenza post partita.

Aggiornamento ore 14:21.

Lazio-Roma, Mourinho furioso con l’arbitro: “Ha deciso la partita”

Lo Special One non ha incassato di buon grado la prima sconfitta nel derby romano. Mourinho ha puntato il dito contro alcune decisioni dell’arbitro:

“L’arbitro ha deciso la partita. Il calcio italiano é cambiato. Questa è una partita decisa dall’arbitro e voi volete parlare della partita?! Una volta non era così. Il secondo gol della Lazio non esiste perché era rigore per noi. Leiva andava espulso e infatti Sarri lo ha sostituito poco dopo.

Due episodi decisivi. Non vi dico cosa ho detto ai ragazzi ma gli ho fatto I complimenti. Siamo stati la squadra migliore in campo. Nonostante questi errori dell’arbitro. Abbiamo sofferto solamente dieci minuti. Quando attaccavamo era una scelta subire il rischio delle ripartenze. Ma non potevamo fare altro e questo non significa soffrire ma fare la partita. Essere padroni del campo. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi”.

Mourinho abbandona la conferenza stampa post Lazio-Roma, il VIDEO

L’allenatore portoghese ha lasciato la sala stampa perché non voleva rispondere alle domande poste da remoto ma voleva interloquire direttamente con i giornalisti presenti.