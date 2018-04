Le Iene, l’intervista allo studente bullo di Lucca: “Ho fatto una cazz..” VIDEO

ROMA – Durante l’ultima puntata de “Le Iene” è andata in onda un’intervista allo studente di 14 anni di Lucca che ha aggredito un suo professore. Il video, diventato pubblico in questi giorni, ha fatto il giro del Web. Nel filmato si vede il ragazzo minacciare il professore: “Lei non ha capito nulla, chi è comanda? Si inginocchi”.

“Ho fatto una caz…a, una caz…a grossa” dice il ragazzo. E ancora: “Mi sento una persona un po’ di me..a perché ho fatto delle cose che se ci penso ora non le rifarei. Ho capito i miei errori. È già da un po’ anche che li ho capiti e sinceramente più che di scusarmi, sono andato a chiedere scusa alla vice preside e sono stato un’ora e mezzo a parlare. Ho provato anche a chiedere scusa al professore ma non mi ha voluto nemmeno parlare”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

“È vero ho sbagliato eh – prosegue rispondendo – sono il primo a dirlo. Però ora le gente mi riconosce come se neanche avessi ucciso una persona. Ogni due minuti avevo qualcuno che mi minacciava su Instagram”. Che tipo di minacce? Chiede la Iena. “Ti fondo la testa. Vieni a Luca ti s’ammazza. Fai il grosso a Lucca che ti si accoltella”.

GUARDA L’INTERVISTA