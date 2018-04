BOLOGNA – Sabato 14 aprile, Jovanotti è salito sul palco di Casalecchio di Reno in provincia di Bologna.

Sul palco c’è stata un’irruzione non prevista da parte delle Iene Nadia Toffa e Nicola Savino, che hanno chiesto al cantante varie cose tra l’ilarità generale del pubblico.

Nadia Toffa, ancora reduce da un periodo difficile da un punto di vista di salute, ha ricevuto a questo punto una dedica speciale dal cantautore romano. Jovanotti ha infatti suonato per lei il brano ‘Bella’ rivisitato per l’occasione. La Toffa ha assistito alla scena visivamente commossa. “Grazie Lorenzo per la dedica ed il gemellaggio, sono una ragazza fortunata” ha condiviso al termine sui social Nadia Toffa. Sul Messaggero il video dell’incursione sul palco.