Le Iene e lo scherzo a Patrizia Rossetti: il cane e... il nipote di D'Alema

ROMA – Come reagiresti se qualcuno facesse bere un bel… bicchier d’acqua al tuo cane? Patrizia Rossetti, la conduttrice televisiva che negli anni ’80 ha condotto “Sanremo e che negli anni ’90 è stata il volto di “Rete 4”, è l’ultima vittima degli scherzi de “Le Iene”. Patrizia Rossetti ama tantissimo il suo cane, Perla. Un amico di Patrizia, complice delle Iene, chiama la conduttrice per organizzare un (finto) video promozionale sugli animali.

Lo stagista della finta produzione, durante i preparativi, fa bere il cane. Ma nelle immagini modificate dalle “Iene” la scena innocente si trasforma… in tutt’altro. E dopo un mese Patrizia scopre il “video incriminato” e diventa furiosa. “Ti sei fatto fare una roba immonda dal mio cane” urla al povero stagista. E ancora: “Sei un uomo di m*** e ti meriti un calcio nei cog***, te li faccio arrivare fino in gola”. A Patrizia Rossetti la finta produzione fa notare che lo stagista è il nipote di Massimo D’Alema e lei si infuria ancora di più. Come è andata a finire? Guarda il video dello scherzo delle Iene. Fonte: Le Iene.