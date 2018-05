Le Iene e lo scherzo a Valeria Marini: arriva lo iettatore VIDEO

ROMA – Valeria Marini [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] è l’ultima vittima degli scherzi delle Iene. Grazie ad alcuni suoi amici complici le è stato organizzato un appuntamento galante con un uomo. Valeria Marini accetta ma in poco tempo si accorge che l’uomo, come organizzato dalle Iene, è… una vera e propria calamita per la sfortuna.

Lo scherzo, infatti, altro non è che una serie di “sfighe” che si abbattono su Valeria Marini e sul suo accompagnatore.

E in macchina, terminata la cena, se possibile le cose peggiorano anche.

L’uomo inizia a sostenere che la Marini si è “lasciata andare” in auto e l’accusa di aver fatto un peto. Valeria si innervosisce e nega chiaramente aggiungendo: “Non so nemmeno come si fanno, io non puzzo, tutti sanno che profumo di vaniglia”. A quel punto il suo corteggiatore insiste e prega l’autista di lasciare Valeria in strada perché quanto accaduto è inammissibile.

Per fortuna per la Marina, a questo punto, le Iene decidono di interrompere lo scherzo. Ma Valeria sembra tutt’altro che divertita: “Quello che avete fatto è peggio di uno scherzo”.

GUARDA LO SCHERZO DELLE IENE