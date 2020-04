Lecce, in bilico sul cornicione: due ragazzi si arrampicano e la salvano

ROMA – Una donna di 70 anni sta per precipitare da un cornicione al primo piano di un edificio in via Duca degli Abruzzi a Lecce.

Due cittadini del Marocco si arrampicano sul palazzo e salvano la donna anziana.

E’ accaduto nel pomeriggio di martedì 28 aprile. La donna, un’italia, era ospite di un bed and breakfast: all’improvviso si è ritrovata sospesa davanti al vuoto.

Non è chiaro il motivo della sua presenza sul cornicione: caduta accidentale o intensionalità?

Forse la donna era pronta a compiere un gesto estremo. Fatto sta che è rimasta pericolosamente aggrappata al cornicione largo pochi centimetri dopo essere piombata là dal piano superiore.

I due marocchini che si trovavano nelle vicinanze, non si sono tirati indetro. Si sono arrampicati scalando la saracinesca di un negozio di bigiotteria. Una volta arrivati all’altezza dell’insegna sono riusciti a fermare la donna mettendola in sicurezza in attesa dei soccorsi.

Grazie ai due, il peggio è stato evitato. Sul posto è arrivata una volante della Polizia, un’ambulanza e i Vigili del Fuoco con l’autoscala. La 70enne è stata visitata sul posto e portata in ospedale per essere messa sotto osservazione (fonte: Today, YouTube).