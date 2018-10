LONDRA – Un tragedia che ha segnato il mondo del calcio. Sabato 27 ottobre, dopo che il match di Premier League tra Leicester e West Ham era terminato sull’1-1, il presidente di casa, Vichai Srivaddhanaprabha, è salito come sempre sul suo elicottero e ha lasciato il King Power Stadium.

Qualcosa però è andato storto. Una volta in volo il motore dell’elicottero si è improvvisamente bloccato e il mezzo è precipitato. Nell’incidente, oltre al patron del Leicester, hanno perso la vita anche il suo assistente Kaverporn Punpare, la reginetta di bellezza Nursara Suknamai, la co-pilota Izabela Roza Lechowicz e il pilota Eric Swaffer, eroe nella tragedia capace di dirottare il mezzo in un’area nella quale non c’erano persone. Infatti in quel momento c’erano tifosi che stavano lasciando lo stadio.

My News TV ha diffuso un nuovo video dell’incidente. Nelle immagini, girate dall’interno dello stadio, si vede l’elicottero che decolla dal campo e poco dopo precipita avvitandosi su se stesso.