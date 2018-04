ROMA – Lennox Noble è un bimbo di due anni che, come mostra questo video, è già un batterista provetto. Il piccolo ha una pagina YouTube a lui dedicata: in uno degli ultimi video pubblicati batte il tempo con due bacchette sulle note di una popolare canzone gospel , “I Can” di Speak Life.

Il ragazzino fa il pieno di like anche questa volta. Il filmato mostra le sue eccezionali qualità come batterista. Lennox è infatti in grado di tenere il tempo in maniera eccellente.