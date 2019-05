ROMA – Julian Bugier, conduttore di “20 heures” in onda sulla tv francese France 2, commette una clamorosa gaffe definendo Leonardo Da Vinci “un genio francese”. Bugier introduce così un servizio sulla figura simbolo del Rinascimento italiano.

A segnalare la clamorosa gaffe del giornalista francese è stato per primo il Tg2, poi in seguenza i social network che hanno ironizzato sulla gaffe. Questo il commento del Tg2: “Non si capisce se trattassi di sbadataggine o della bizzarra versione di uno ius soli che assegna la cittadinanza non alla nascita bensì alla morte, in effetti Leonardo morì in Francia il 2 maggio di 500 anni fa, oppure l’apertura del fronte artistico nell’espansionismo esagonale d’Oltralpe”.

E proprio per commemorare i 500 anni dalla sua morte, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato al castello di Amboise, sulla Loira, dove è stato accolto dal capo di Stato francese, Emmanuel Macron.

Mattarella e la figlia Laura, con Macron e la moglie Brigitte, sono entrati nella cappella dove c’è la tomba di Leonardo da Vinci per un omaggio alle spoglie del genio italiano.

Ed anche Poste Italiane rende omaggio al genio con quattro tra disegni e dipinti che sono stati scelti per illustrare i francobolli emessiv proprio per ricordare il quinto centenario della sua morte. I francobolli – validi per la posta ordinaria – sono racchiusi in un foglietto sul cui sfondo è riprodotta una pagina del “Codice Arundel” conservato alla Briitish Library di Londra.

Fonte: YouTube, Ansa