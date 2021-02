Lanciano sacchetti dell’immondizia da uno scooter in corsa e postano il video su TikTok. Accade a Lettere, comune dei Monti Lattari, in provincia di Napoli, dove due ragazzi si sono cimentati in quella che sembrerebbe essere l’ultima insensata challenge.

Nel video si vedono i due ragazzi gettare l’immondizia dallo scooter nei campi agricoli che costeggiano la strada. Inizialmente non si sapeva dove fosse stato girato il filmato, ma dopo la denuncia del consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli, un cittadino si è fatto avanti riconoscendo il luogo del misfatto.

“Il video è stato girato nel comune di Lettere – ha scritto il cittadino a Borrelli – Faccio quella strada ogni giorno quindi per me è inconfondibile. Spero questo aiuti a rintracciare e punire questi sottosviluppati. Colgo l’occasione per manifestarle tutta la stima ed il sostengo per le battaglie che porta avanti quotidianamente”.

Lettere, identificati due anni dopo i due 19enni del video

Grazie al numero di targa i due protagonisti del video sono stati poi identificati e multati dai carabinieri. Si tratta di due 19enni e secondo le ricostruzioni dei militari, l’episodio sarebbe avvenuto ad aprile del 2019, proprio a Lettere.

I due giovani avrebbero deciso solo recentemente di pubblicare il video pensando di riscuotere successo sui social.

“Siamo soddisfatti del fatto che i due ragazzi siano stati identificati e puniti a tempo di record – scrive su Facebook Borrelli – ci auguriamo che la loro vicenda possa essere da monito per i tanti altri che pur di guadagnare ‘like’ e visualizzazioni sui social mettono in scena idiozie ed atti incivili inquinando le strade”.

“Ora bisogna fare un passo avanti e prevedere pene severe per chi inquina ed insozza le nostre strade”, conclude.

Il video rilanciato dal canale YouTube di Bassa Irpinia