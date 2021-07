Lewandowski gioca a pallone con bambini in strada durante vacanza a San Pantaleo (Olbia) VIDEO. Il fuoriclasse del Bayern Monaco, tra i favoriti per la conquista del prossimo Pallone d’Oro, ha stupito tutti i presenti per la sua umiltà e per la sua autentica passione per il calcio.

Lewandowski, dopo la stagione da record la vacanza in Sardegna (Olbia)

Il bomber polacco è reduce da una stagione esagerata con ben 51 gol in 43 partite. Con il Bayern Monaco, ha segnato 48 gol in 40 partite. Con la Nazionale Polacca, invece, ha segnato praticamente un gol a partita ad Euro 2020 (3 reti in 3 partite). Con il Bayern Monaco ha vinto lo scudetto e la classifica marcatori della Bundesliga.

Inoltre, è stato inserito nella top 11 stagionale della Uefa Champions League. Per questi numeri da urlo, è tra i favoriti per la conquista del prossimo Pallone d’Oro. Trofeo che avrebbe dovuto vincere in seguito alla conquista della Champions League dello scorso anno ma France Football decide di non assegnare il trofeo per onorare le vittime della pandemia da Covid 19.

Quest’anno Lewandowski dovrà vedersela con Lionel Messi ed il nostro Jorginho. E’ probabile che il Pallone d’Oro andrà ad uno di questi tre calciatori. Ma in attesa di saperlo, il bomber polacco si sta godendo alcuni giorni di vacanza in Italia.

Video YouTube, Lewandowski gioca a calcio con i bambini di Olbia

In particolare, si sta godendo le meraviglie della Sardegna. In questo video YouTube, eccolo mentre gioca a pallone in piazza con dei bambini a San Pantaleo (Olbia). Un campione dentro e fuori dal campo.