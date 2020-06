Lg, anziano usa lo smartphone per fotografare sotto la gonna della ragazza. Lo spot scandalo in Polonia

ROMA – Un anziano ai piedi di una scalinata che, armato di smartphone, fotografa sotto la gonna di una avvenente fanciulla. E’ lo spot pubblicato e poi rimosso da LG Polonia su TikTok, dopo aver fatto scandalo.

Nel filmato che pubblicizza il nuovo Lg V60 si vede la ragazza che, dopo aver sorpreso il voyeur alle sue spalle, gli corre incontro strappandogli lo smartphone dalle mani e scorre la galleria per cancellare gli scatti rubati.

Ma scorrendo la galleria trova solo selfie dell’uomo, quindi si scusa e glielo restituisce. A quel punto l’anziano, scorrendo la gallery in senso inverso, mostra in favor di camera che in realtà è effettivamente riuscito a immortalare il panorama sotto la gonna.

Dopo numerose lamentele il video è stato quindi rimosso. In un comunicato LG Polonia si è scusata per l’inconveniente:

“Un recente video pubblicato da LG Polonia non ha superato gli standard imposti dal social media”.

“Il video non è risultato all’altezza degli standard e della politica della LG Electronics – prosegue la nota – ed è stato immediatamente rimosso”.

“Ci scusiamo se questo video mal concepito possa aver offeso qualcuno. Ci impegneremo per impedire che un simile evento si ripeta in futuro”.