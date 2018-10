ATLANTA – Corey J. meglio conosciuto con il nome d’arte di Lil C-Note, ha 12 anni e è un rapper famoso negli Stati Uniti. Nelle scorse ore è stato arrestato da un poliziotto per aver venduto i suoi cd all’interno di un centro commerciale di Atlanta. Il poliziotto blocca il 12enne per un braccio e gli dice: “Hai 12 anni? Finirai comunque in galera”. L’intera scena è stata ripresa dalla zia del bambino che dice al poliziotto di lasciarlo andare e lo prega di parlare con il padre, che è al telefono. Ma il poliziotto non molla la presa e scaraventa a terra anche la zia.

Alla fine Lil C-Note è stato arrestato (e poi liberato dopo l’intervento del padre) e la zia denunciata. Sul comportamento del poliziotto è stata aperta un’inchiesta.