MYKONOS – Lindsay Lohan torna a far parlare di sé. Ma questa volta non per un arresto in stato di ebbrezza o per un selfie seminudo postato sui social, bensì per un balletto. Il balletto più comico che altro che ha improvvisato a Mykonos e ha poi postato lei stessa su Instagram.

Sull’isola greca la ex star di Mean Girl passa quasi ogni estate da qualche anno a questa parte. E a Mykonos si trova adesso per le riprese di un nuovo reality show di MTV.

Così tra una puntata e l’altra del programma Lindsay Lohan ha avuto il tempo per questo balletto durante una festa. Un balletto ripreso in un video diventato presto virale sul web e persino diventato un vero e proprio meme, ripreso e imitato, sotto forma di parodia, da molti utenti.

Tra le parodie spicca quella realizzata dall’attrice Busy Philipps e dalla scrittrice Kelly Oxford: un video, postato su Instagram, in cui si muovono imitando la Lohan. E di fianco la didascalia: “Kelly Oxford e io stiamo facendo del nostro meglio per offrirvi Mykonos Lohan questo venerdì sera. Ma è stato più difficile da fare di quanto sembrasse. Rispetto”.