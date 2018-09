LIONE – Un’auto entra a tutta velocità sulla pista d’atterraggio dell’aeroporto di Lione. L’uomo alla guida è spuntato improvvisamente: dopo essere stato fermato e stato interrogato.

La polizia, per fermare l’uomo, è stata costretta ad inseguirlo. Un passeggero ha ripreso la scena pubblicata poi su Twitter. Quanto accaduto ha portato al blocco dello scalo francese, con pesanti ritardi sui voli da e per Lione. In fondo all’articolo il video dell’auto che sfreccia sulla pista dell’aeroporto.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. In precedenza, come hanno aggiunto fonti investigative, il velivolo era stato segnalato mentre si spostava a gran velocità e in contromano su autostrade vicino all’aeroporto.

Un’auto sulla pista di un aeroporto è un avvenimento insolito. Molto più comuni sono invece gli scontri avvenuti o sfiorati tra diversi velivoli. E’ il caso di quanto accaduto nel luglio del 2017 all’aeroporto internazionale di San Francisco in California.

Il pilota di un aereo Air Canada, dopo essere decollato ore prima da Toronto, stava per atterrare. Aveva ricevuto l’ok per l’atterraggio dalla torre di controllo, ma quando si stava già avvicinando alla pista si è accorto che c’era un altro aereo fermo a terra. Così si è visto costretto a riprendere quota, con una manovra ad alto rischio, per fortuna riuscita perfettamente.

Il racconto del comandante a bordo dell’aereo a terra fu drammatico: “Vedemmo il velivolo venirci addosso, avrebbe colpito anche altri tre aerei passeggeri fermi in coda dopo di noi e sarebbe stata la peggiore strage di tutti i tempi per l’aviazione civile americana”.