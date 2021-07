“L’Italia è campione d’Europa”. L’annuncio in volo del comandante e le urla dei passeggeri italiani VIDEO

Il comandante del volo Porto-Bergamo annuncia la vittoria dell’Italia agli Europei e i passeggeri italiani urlano di gioia.

In un video postato su TikTok dall’utente @blu_jeans13 l’annuncio in inglese del capitano della compagnia Ryanair: “L’Italia è campione d’Europa”. E subito si sentono le urla di gioia dei passeggeri italiani.

“Mo lo dirottano con le urla” si legge in un commento. E ancora: “Grandi mi sono emozionato…per noi che viviamo all’estero la lacrima viene molto semplice”.

Roberto Mancini al Quirinale: “La Nazionale ha scritto una delle pagine sportive più belle” VIDEO. Tutta la delegazione azzurra è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica Mattarella in Quirinale. Gli italiani hanno fatto ritorno a Roma con la coppa di Euro 2020 conquistata allo stadio Wembley di Londra contro l’Inghilterra.

Roberto Mancini in Quirinale, il discorso del ct azzurro

“Siamo tutti orgogliosi di essere qui al Quirinale. La ringrazio per essere stato il nostro primo tifoso assieme a tanti italiani residenti in Gran Bretagna che ci hanno fatto sentire quanto sia forte l’amore per la nostra Nazionale. E’ stata una festa per tutto il Paese, non le nascondo la soddisfazione di aver regalato momenti di felicità al nostro Paese scrivendo una delle più belle pagine della storia del calcio. Abbiamo dimostrato che quando si crede in ciò che si fa è possibile esaurire un sogno apparentemente irrealizzabile”. Lo ha detto il ct azzurro Roberto Mancini, nel corso del suo intervento al Quirinale dove è stato ricevuto assieme alla Nazionale neo campione d’Europa, rivolgendo al capo dello Stato Mattarella.