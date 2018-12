LIVERPOOL – Il cantante si sta esibendo al Cavern Club di Liverpool, il famosissimo locale in cui si esibirono per l’ultima volta i Beatles prima di firmare per la Emi e diventare delle star.

Il cantante è stato improvvisamente afferrato per le gambe ed è stato ribaltato per terra da un uomo, probabilmente un fan su di giri, che come si vede nel video che segue, un attimo prima dell’aggressione sta ballando davanti al cantante.

Per tutti i presenti si è trattato di un gesto incomprensibile e senza una spiegazione: il musicista ha cercato di scalciare e poi rincorrere lo strano fan, che è stato intercettato dagli uomini della sicurezza del locale.

“Siamo inorriditi dall’attacco a uno dei nostri intrattenitori. Nulla di simile era mai accaduto in 28 anni del nostro mandato” hanno scritto gli attuali gestori del club, continuando: “L’uomo è stato arrestato, il musicista non ha sporto denuncia ed è invece tornato sul palco per continuare la sua esibizione. Comprensibilmente scosso ma fortunatamente senza gravi ferite”.