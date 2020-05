Lockdown, peluche a forma di panda e manichini per combattere la solitudine al ristorante

BANGKOK – Combattere la solitudine nei ristoranti costretti al distanziamento sociale anti coronavirus con dei peluche. Magari a forma di panda. Ma anche con manichini e bambolotti.

Le difficoltà per la crisi economica seguita alla pandemia da coronavirus stanno stimolando molti ingegni.

Lo si vede, per esempio, in Thailandia, dove un bar ristorante, il Maison Saigon di Bangkok, ha pensato di rendere più confortevole e accogliente l’ambiente con dei grossi peluche a forma di panda.

Ma non è l’unico: in Austria, per esempio, il 15 maggio, giorno delle riaperture dei ristoranti, sono comparse le bambole “segnaposto”.

Quelle di un locale di Vienna hanno fattezze umane e sembrano quasi vive, quasi in grado di ordinare e consumare.

In Germania, a Hannover, i manichini indossano anche le mascherine. Si mimetizzano come camaleonti di plastica che non hanno bisogno di consumare: volti inermi dietro la stoffa, capaci di confondersi tra la ridotta clientela abituale. (Fonti: Agi, YouTube)