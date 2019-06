LONDRA – E’ andato in ambasciata, a Londra, a chiedere il suo passaporto, scaduto nel novembre del 2017, ma gli sono stati domandati altri documenti e lui ha dato in escandescenza, distruggendo sette auto parcheggiate davanti agli uffici, cinque delle quali appartenenti a membri dello staff e due a dei malcapitati che avevano posteggiato lì.

Protagonista dell’aggressione, un giovane nigeriano di 32 anni, Jeffery Ewohime. Questo, almeno, è quel che riferiscono diversi media nigeriani, che pubblicano anche un video delle violenze. Ma la vicenda, diventata virale sui media del Paese africano, non risulta ai media britannici.

Il Times Premium Nigeria riporta, citando un gruppo della diaspora (i Nigeriani nella Commissione della Diaspora, NIDCOM), che l’uomo era arrivato all’ambasciata per prendere il suo nuovo passaporto ma non aveva la ricevuta necessaria per permettergli di ottenere il documento.

A quel punto, avrebbe presumibilmente smantellato le macchine parcheggiate fuori dall‘ambasciata. NIDCOM ha detto in una dichiarazione che l’azione dell’uomo era “spregevole e condannabile”.

La polizia metropolitana di Londra ha detto alla BBC che non ci sono notizie riguardo il presunto incidente. (Fonti: Agi, All Africa, YouTube)