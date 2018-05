LONDRA – Sul campo di gioco scoppia una mega rissa,[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] definita dai media britannici come la “peggiore in assoluto mai scoppiata sul suolo britannico”. Siamo a nord di Londra domenica 20 maggio: a sfidarsi in campo sono due squadre turche che appartengono ad una federazione minore che gioca sui campi di Londra.

Come mostra un filmato apparso su Twitter e ripreso dal Daily Mail, l’arbitro Fernando Lopez viene brutalmente aggredito dai giocatori di entrambe le squadre. L’attacco violento è accaduto a New River, nel quartiere di Wood Green. Le squadre stanno disputando una finale; l’arbitro espelle due giocatori a pochi minuti dalla fine. Al fischio finale, Lopez viene assediato e circondato da una folla di giocatori e sostenitori di tutte e due le squadre.

Poco dopo, l’arbitro viene inseguito e buttato a terra da un giocatore. Qui, Lopez viene preso a caldi dai giocatori. La partita in questione è la finale della Federation Cup della Lega turca che si svolge a Londra. In campo si sfidano la Dumlupinar Yeni Malatya Spor e la GS FC. Il risultato finale è 2-1: la GS FC termina il match in nove. Sono stati loro a cominciare la rissa, a cui si sono aggiunti poi i loro sostenitori ed anche alcuni giocatori dell’altra squadra.

L’arbitro che fa parte della London Football Association (LFA) ha riportato “diversi lividi ma per fortuna non ha subito rotture”. La polizia è stata chiamata da un testimone ed ha raccontato che l’arbitro ha deciso di non sporgere denuncia. La Federation Cup della Lega turca che si svolge a Londra, ha invece deciso di cacciare fuori dal campionatola GS FC e assicurarsi che tutte le persone coinvolte che giocano anche nell’altra squadra siano bandite a vita.