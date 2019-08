ROMA – Un ragazzo alla guida di un’Audi Q7 ha distrutto in pochi secondi 11 auto del valore di circa 1 milione di sterline che corrisponde a circa 1 milione e 84mila euro. Il ragazzo ha infatti colpito 11 auto extra-lusso in sosta a Moore Street, una strada del prestigioso quartiere londinese di Chelsea, distruggendo fra le auto una McLaren, diverse Porsche, una Bentley e delle Audi.

Il fatto è accaduto poco dopo mezzanotte di domenica 4 agosto. Il giovane alla guida ora si trova in ospedale in stato di arresto. Come mostra il video pubblicato dal Daily Mail, due auto che provengono da Sloane Square sfrecciano sulla strada: la prima è una Porsche che passa senza causare danni. E’ poi la volta dell’Audi che perde il controllo schiantandosi contro una fila di auto parcheggiate.

Summer Haider abita in zona. Dopo l’incidente si è precipitata fuori dalla sua casa per vedere cosa è accaduto: “Pensavo che ci fosse stata una specie di esplosione, o qualcosa come un elicottero che stava scendendo. L’autista, dopo l’incidente è uscito. Era chiaramente sotto choc. Dalla sua testa usciva del sangue dato che aveva una grossa ferita. L’ho fatto sedere su una panchina fino all’arrivo dei paramedici. A noi ha detto che era inseguito. Avendo visto quello che è accaduto grazie alle telecamere di sorveglianza, ora sappiamo che ci ha detto una bugia”.

I danni arrecati sono stimati in circa mezzo milione di sterline dato che molte auto sono difficilmente riparabili. Il valore totale delle auto, come detto, è di circa 1 milione di sterline. Tra le auto in sosta c’era una McLaren del valore di circa 300mila sterline, una Porsche Cayenne da circa 100mila sterline, una Bentley da 200mila sterline, una Porsche 911, due modelli Audi Q7 e un’altra Porsche.

Un residente ha raccontato sempre al Daily Mail che la strada è poco larga. Qui le case arrivano a costare anche 5 milioni di sterline: per questa ragione, le auto in sosta sono molto costose. Sulla strada, molte volte sfrecciano ragazzi a velocità molto alte, specialmente a tarda notte e d’estate. Vicino ci sono bar e ristoranti: per questa ragione i marciapiedi sono molto frequentati. E’ stato quindi un vero e proprio miracolo il fatto che nessuno si sia fatto male.

Fonte: Daily Mail