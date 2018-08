LONDRA – Paura a Londra dove un’auto si è schiantata contro le barriere di sicurezza fuori dal Parlamento di Westminster. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Un uomo è stato arrestato, ha reso noto Scotland Yard. Lo riporta la Press Association. La polizia ha sospettato l’uomo per terrorismo.

L’uomo sarebbe stato trascinato incolume fuori dall’auto. Sul posto è intervenuta la polizia che ha circondato l’auto e l’ha perquisita. Alcune persone che si trovavano nella zona del Parlamento sarebbero rimaste ferite. Tutta la zona è stata fatta evacuare.

Alcuni pedoni sono rimasti feriti dopo lo schianto. Lo ha reso noto la polizia di Londra, come riporta la Bbc. Lo schianto è avvenuto alle 7.37 locali, (8,37 italiane). Nelle zone circostante, tra Millbank, Parliament Square e Victoria Tower, è stato approntato un cordone di sicurezza.

Non è la prima volta che il Parlamento inglese vive momenti di panico. Recentemente un incendio ha costretto tutti a sfollare l’edificio in tutta fretta. Poco prima un uomo armato era riuscito ad entrare, anche in quel caso non si trattò di terrorismo, ma il Parlamento fu chiuso in via precauzionale per diversi giorni.