LONDRA – Un ciclista che porta in braccio la sua bimba con una sola mano, mentre con l’altra tiene il manubrio della bicicletta e pedala in una strada di Londra affollata di auto. Una scena che lascia più di qualche perplessità è quella ripresa da un motociclista nella capitale britannica.

Il video è stato girato alle 8:30 di giovedì 22 agosto sulla Bromley Road, nel quartiere di Catford, su una affollata strada dove è vietato portare passeggeri in bicicletta a meno che non si abbiano appositi dispositivi come un seggiolino, come ricorda la Royal Society per la prevenzione degli incidenti.

“Subito dopo l’incrocio con Canadian Avenue ero sul mio scooter quando ho notato un ragazzo portare una bimba in bicicletta senza alcuna protezione, tenendola semplicemente con una mano”, ha raccontato al Daily Mail l’autore del video, un uomo di 41 anni. “Quando ho visto questa scena mi sono subito domandato: che cosa accadrebbe alla bimba se qualcosa andasse storto? Tutto quello che posso dire è che se anche non ci si prende cura di se stessi bisogna aver cura di chi dipende da noi”.

