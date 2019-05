LONDRA – Un automobilista sterza con la sua auto per colpire intenzionalmente un ciclista. Avviene a Londra su Wasndworth Street: a giudicare dalle immagini e da quanto scrive il Daily Mail, il guidatore sembra deviare intenzionalmente verso il ciclista per poi andarsene via, lasciando il malcapitato a terra.

A quanto pare, tra l’autista della Range Rover e il ciclista, prima della lite terminata in questo modo c’è stata una discussione verbale. Come racconta il Daily Mail che posta il video diffuso in origine da Any Articles, il ciclista ha riportato delle ferite e qualche costola incrinata. L’incidente è avvenuto lo scorso venerdì ed è stato ripreso dalla dashcam di un tassista che si è fermato a soccorrere il ciclista.

Caspar Hughes appartiene al gruppo “Stop Killing Cyclists” molto attivo a Londra. A proposito di quanto accaduto ha commentato: “Ecco un altro esempio del motivo per cui chiediamo al governo di creare infrastrutture per i ciclisti tipo piste ciclabili. Se questa persona avesse avuto più spazio, l’incidente si sarebbe evitato”.

Fonte: Daily Mail