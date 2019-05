Londra, ciclista investito dal camion dei Vigili del Fuoco

LONDRA – Un ciclista si scontra con il camion dei Vigili del fuoco. Accade a Londra su Euston Road vicino alla stazione di Great Portland Street.

Il ciclista parte con la sua bici dopo che scatta il verde. L’uomo in sella pedala velocemente sperando di evitare il mezzo dei pompieri il quale, anch’esso, gira a sinistra in una strada che ha parte della carreggiata interrotta per lavori in corso. L’autopompa taglia la strada al ciclista che cade a terra proprio per evitare di toccare il mezzo dei Vigili del Fuoco.

I Vigili del Fuoco si fermano per sincerarsi delle condizioni del ciclista che viene soccorso da alcuni pedoni. Il motociclista che, con la sua dashcam, ha ripreso tutta la scena a questo punto se ne va per la sua strada, dopo aver verificato che l’incidente non sembra essere grave.

Secondo Transport for London, nel 2017 dieci ciclisti sono rimasti vittime di incidenti, rispetto agli otto dell’anno precedente.

Fonte: Youtube, Daily Mail