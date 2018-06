LONDRA – Esce dall’auto di scatto e prima di andare a sbattere contro un furgone parcheggiato quasi prende in pieno il ciclista. Quello che accade dopo è però incredibile: il ciclista, un ragazzo di colore, lascia la bici in terra e, infuriato, si catapulta contro l’automobilista brandendo un coltellaccio dotato [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] di una lama di almeno 20 centimetri.

Sbraitando, imprecando e prendendo a calci la Volkswagen Polo appena uscita dal parcheggio, il ragazzo comincia a sbattere violentemente la lama sui vetri dell’auto, fracassandone uno, per mettere le mani sul guidatore che, nel frattempo, si è rannicchiato terrorizzato. A questo punto arrivavano altri ragazzi che riescono ad aprire lo sportello del lato guida mentre il ciclista è dalla parte opposta.

Il tutto avviene mercoledì nel sobborgo londinese di Croydon e viene ripreso da una dashcam di un altro mezzo presente nei pressi dell’aggressione: l’uomo all’interno dell’auto, dopo aver ricevuto un po’ di colpi contro la sua auto, si allontana terrorizzato. Solo a questo punto il ciclista si può ritenere soddisfatto e lascia la scena senza nemmeno provare ad inseguire l’automobilista, anche perché si rende forse conto di aver un bel po’ esagerato, rischiando ora anche qualche serio legale.